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أميركا ترسل مبعوثاً إلى إثيوبيا للحث على السلام

شاب يمر قرب آلية عسكرية مدمرة في إثيوبيا
2 سبتمبر 2022 22:25

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة سترسل مبعوثا خاصا إلى إثيوبيا خلال الأيام المقبلة من أجل الحث على السلام.
وأوضحت كارين جان-بيار الناطقة باسم البيت الأبيض أن "مايك هامر موفد الرئيس (الأميركي جو) بايدن سيتوجه إلى إثيوبيا في عطلة نهاية الأسبوع" ليشدد على ضرورة أن "توقف كل الأطراف العمليات العسكرية ومباشرة مفاوضات سلام".
وتجددت الاشتباكات، خلال الأسابيع الماضية، في منطقة تيجراي في شمال الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
 وانهار وقف إطلاق النار المعلن في مارس الماضي، في خطوة تتبادل الأطراف الاتهامات بالتسبب فيها وإعادة إشعال القتال الذي اندلع في نوفمبر 2020 عندما استولت قوات من منطقة تيجراي على قواعد عسكرية في أنحاء المنطقة.
وأيدت دول أجنبية محادثات السلام، التي قادها مبعوث الاتحاد الأفريقي الرئيس النيجري السابق أولوسيجون أوباسانجو. وأعلن الجانبان في يونيو أنهما عينا ممثلين لهما في المحادثات.

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المصدر: وكالات
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