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أوكرانيا تقصف بلدة تضم منشأة زابوريجيا النووية

أعمدة دخان تتصاعد إثر قصف في أوكرانيا
2 سبتمبر 2022 21:53

أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، أنها قصفت ما قالت إنها "قاعدة روسية" في بلدة إنرغودار التي تضم منشأة زابوريجيا النووية.
وأكد الجيش الأوكراني أن "ضربات محددة نفذتها قواتنا في منطقتي إنرغودار وخيرسون دمرت ثلاثة أنظمة مدفعية ومخزن ذخيرة".
وقال   دميترو أورلوف حاكم إنرغودار إنه ليس لديه معلومات لكنه قال إن خدمة الهاتف في البلدة تعطلت بشكل كبير.
وزار فريق يضم 14 خبيرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الخميس، منشأة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا.
وغادر معظم أعضاء الفريق. وقال الموفد الروسي إلى فيينا ميخائيل أوليانوف إن ستة من مفتشي الوكالة لا يزالون هناك وسيبقى اثنان آخران "بشكل دائم".
وسيطرت القوات الروسية على المنشأة في مطلع مارس.
ووقعت هجمات متكررة في محيط المنشأة تبادلت موسكو وكييف المسؤولية عن تنفيذها.
وأوقف العمل بأحد مفاعلات المحطة جراء قصف فجر الخميس. وأعلنت الشركة الأوكرانية المشغّلة لمحطات الطاقة الذرية "إنرغوأتوم" أنها "المرة الثانية خلال 10 أيام" التي يرغم فيها قصف على إغلاق مفاعل.

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المصدر: آ ف ب
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