مجموعة العشرين تتعهد بتسريع الانتقال إلى طاقة نطيفة
وزير الطاقة الإندونيسي عريفين تشريف يلقي كلمة خلال اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين
2 سبتمبر 2022 21:40
اختتمت محادثات حول الطاقة لمجموعة العشرين في مدينة بالي الإندنوسية، اليوم الجمعة، بتعهد الاقتصادات الرائدة في العالم بتسريع الانتقال إلى طاقة أنظف. ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير منذ الأزمة الأوكرانية الحالية، وتسعى العديد من الدول الغربية جاهدة لإيجاد مصادر بديلة للغاز والنفط الروسي. وقدمت إندونيسيا، التيتتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، خطة في المحادثات تحدد مبادئ لتسريع الانتقال "العادل" إلى طاقة أكثر اخضرارا، وصادقت عليها دول مجموعة العشرين. وقال وزير الطاقة الإندونيسي عريفين تشريف إن "ميثاق بالي"، الذي يتضمن مبادئ لتحقيق صفر انبعاثات، وافق عليه جميع الأعضاء. ولم يُكشف عن التفاصيل لكن الوزير قال إن الخطة تهدف لتعزيز التخطيط الوطني للطاقة وتنفيذها لتحسين أمن الطاقة وكفاءتها وتعزيز الاستثمار والتمويل. وقال تشريف، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الجمعة، إن "وزراء الطاقة في مجموعة العشرين وجهوا إشارة قوية إلى السوق مفادها أن صانعي السياسة يتخذون إجراءات لتعزيز البيئة المواتية للاستثمار". وأضاف أن المسؤولين أخفقوا في التوصل إلى توافق حول بيان مشترك بسبب "الخلافات بين الدول" في الاجتماع الذي استمر ليوم. ونددت عدة دول، من بينها بريطانيا وفرنسا، بالغزو الروسي لأوكرانيا وقالت إنه زعزع استقرار إمدادات الطاقة. وقال مصدر قريب من الاجتماع إن "أزمة الطاقة الحالية تظهر الحاجة الملحة لتسريع الانتقال في مجال الطاقة".