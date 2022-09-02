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توقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر "نورد ستريم"

منشأة تابعة لخط أنابيب "نورد ستريم"
2 سبتمبر 2022 21:06

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الجمعة، وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 "بالكامل" إلى أجل غير مسمى بعد اكتشاف تسرب حتى إصلاح توربين.
وأفادت الشركة، في بيان، أنها اكتشفت "تسرب زيت" في التوربين خلال عملية الصيانة وأكدت أنه "حتى إتمام الإصلاح ... يعلّق نقل الغاز عبر نورد ستريم بالكامل"، مضيفة "أرسلنا كتابا إلى شركة سيمينس لتصليح العطل".
وخفضت روسيا بشدة إمدادات الغاز إلى الأوروبيين منذ الأزمة الأوكرانية في نهاية فبراير، ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها.
كان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قال، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي يمد أوروبا بالغاز، "مهدد" بسبب نقص في قطع التبديل.
وقال بيسكوف للصحافة "من الناحية الفنية، ليس هناك احتياطات، هناك توربين واحد يعمل".
وتابع أن "موثوقية عمل النظام برمته مهددة"، مؤكداً أن هذا ليس نتيجة "خطأ من جانب غازبروم" المجموعة الروسية التي تؤمن الإمدادات عبر خط الأنابيب.
ويتهم الأوروبيون روسيا باستخدام الغاز وسيلة ضغط بسبب اعتمادهم الكبير على مصدر الطاقة هذا. غير أن موسكو تنفي ذلك، مشيرة إلى مشكلات فنية ناتجة عن العقوبات أو تأخير في تسديد المستحقات.

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المصدر: وكالات
روسيا
غازبروم
أوروبا
نورد ستريم
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