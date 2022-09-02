الهند تدشن أول حاملة طائرات مصنعة محلياً

دشن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، أول حاملة طائرات مصنعة محليا.

وقال مودي، في ولاية كيرالا في جنوب الهند "اليوم، لحقنا بركب الدول القليلة القادرة على بناء حاملات طائرات بهذا الحجم محلياً". مودي يلقي خطابا أثناء تدشين حاملة الطائرات ويبلغ طول حاملة الطائرات "فيكرانت" 262 متراً وقد وضعت في الخدمة في سلاح البحرية.

وقال رئيس الوزراء إن "فيكرانت تمنح البلاد ثقة جديدة".

تستوعب السفينة الجديدة طاقما مكونا من 1600 شخص.

وتبني الهند حاليا نحو 39 سفينة وغواصة في أحواض لبناء السفن في البلاد.

والهند عضو في اللجنة الرباعية (كواد)، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا واليابان، التي تسعى لنفوذ متزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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المصدر: آ ف ب