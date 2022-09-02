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الهند تدشن أول حاملة طائرات مصنعة محلياً

حاملة الطائرات الهندية "فيكرانت" المصنوعة محليا
2 سبتمبر 2022 19:50

دشن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، أول حاملة طائرات مصنعة محليا.
وقال مودي، في ولاية كيرالا في جنوب الهند "اليوم، لحقنا بركب الدول القليلة القادرة على بناء حاملات طائرات بهذا الحجم محلياً".

  • مودي يلقي خطابا أثناء تدشين حاملة الطائرات
    مودي يلقي خطابا أثناء تدشين حاملة الطائرات

ويبلغ طول حاملة الطائرات "فيكرانت" 262 متراً وقد وضعت في الخدمة في سلاح البحرية.
وقال رئيس الوزراء إن "فيكرانت تمنح البلاد ثقة جديدة".
تستوعب السفينة الجديدة طاقما مكونا من 1600 شخص.

  • حاملة الطائرات الهندية
    وتبني الهند حاليا نحو 39 سفينة وغواصة في أحواض لبناء السفن في البلاد.
    والهند عضو في اللجنة الرباعية (كواد)، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا واليابان، التي تسعى لنفوذ متزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

  • طائرات على متن حاملة الطائرات
    طائرات على متن حاملة الطائرات "فيكرانت"
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المصدر: آ ف ب
الهند
ناريندرا مودي
حاملة طائرات
صناعة محلية
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