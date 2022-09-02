مجموعة السبع تتفق على قرار بشأن النفط الروسي

أعلن وزراء مالية مجموعة السبع أنهم وافقوا على فرض سقف لأسعار النفط الروسي، في إعلان صدر اليوم الجمعة. وكتب وزراء مالية المجموعة في الإعلان، بعد اجتماع عبر الإنترنت، أن «سقف الأسعار سيحدد عند مستوى مبني على سلسلة من البيانات الفنية وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ». وأكدت المجموعة أن الأسعار في المستقبل «ستحدد علنا بصورة واضحة وشفافة». وقال وزراء مجموعة السبع «نؤكد اليوم نيتنا السياسية المشتركة وضع اللمسات الأخيرة وتنفيذ حظر شامل للخدمات التي تمكن النقل البحري للنفط الخام والمنتجات البترولية الروسية المنشأ على مستوى العالم». ولن يُسمح بتوفير خدمات النقل البحري، ومن ضمنها التأمين والتمويل، إلا إذا تم شراء شحنات النفط الروسية عند مستوى السعر «الذي يحدده التحالف الواسع للدول الملتزمة بسقف السعر وتطبيقه» أو أقل منه. وقال الوزراء إنهم سيعملون على الانتهاء من التفاصيل، من خلال إجراءاتهم المحلية، بهدف مواءمتها مع بدء عقوبات الاتحاد الأوروبي التي ستحظر استيراد التكتل النفط الروسي اعتبارا من ديسمبر. تتكون مجموعة السبع من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة. وقال الوزراء إنهم سيسعون إلى تشكيل تحالف أوسع من الدول المستوردة للنفط لشراء الخام والمنتجات البترولية الروسية بالسعر المتفق عليه أو أقل منه، وسيدعونها إلى المساهمة في الخطة. ودعت «ائتلافا واسعا» من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء. وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، في إفادة صحفية بعد الإعلان عن الخطوة، إن اقتراح مجموعة السبع وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيقلص الإيرادات الروسية والتضخم. وأضاف أن المجموعة تسعى لتوافق في الآراء حول تطبيق سقف الأسعار وتريد من جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي المشاركة في هذه الخطوة. وأوضح «نريد الحد من إيرادات روسيا، مع تقليل الضرر الاقتصادي الذي يلحق بمجتمعاتنا في الوقت نفسه». من جانبه، عبر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عن ترحيبه باتفاق وزراء مالية مجموعة السبع، داعيا إلى تنفيذ الخطة بسرعة. وأضاف، في تصريحات للصحفيين، أن الحد الأقصى من شأنه أن يساعد في تخفيف ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.