السبت 3 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

18 قتيلا بانفجار في غرب أفغانستان

آثار انفجار المسجد في هرات
2 سبتمبر 2022 17:23

لقي ما لا يقل عن 18 شخصا حتفهم بانفجار وقع خارج مسجد في مدينة هرات بغرب أفغانستان، وهو انفجار وصفته السلطات بأنه هجوم.
وصرح عبد النافع تاكور المتحدث باسم وزارة الداخلية بأن "18 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 23 آخرون".
وذكر محمود رسولي المتحدث باسم شرطة هرات أن "مجيب الرحمن أنصاري وبعض حراسه ومدنيين قتلوا وهم في طريقهم إلى المسجد" لأداء صلاة الجمعة.
ونقلت تقارير صحفية عن مصادر، لم تحددها، قولها إن 28 شخصا قتلوا وأصيب 45.
وعبر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة على تويتر عن "تعازيه الحارة" في مقتل أنصاري وقال إن مهاجميه سيعاقبون.
ودافع مجيب الرحمن أنصاري بقوة عن طالبان في تجمع كبير ضم آلاف العلماء نظمته الحركة في أواخر يونيو الماضي.
ووقعت عدة انفجارات في الأشهر القليلة الماضية استهدف بعضها مساجد. وأثارت الأمم المتحدة مخاوف بشأن تزايد عدد الهجمات.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن انفجار اليوم، حتى الآن. لكن تنظيم داعش المتشدد سبق أن أعلن مسؤوليته عن بعض الانفجارات.

أخبار ذات صلة
قتلى جراء انفجار مسجد في أفغانستان
قرقاش: غورباتشوف شخصية تاريخية
المصدر: رويترز
أفغانستان
انفجار
هجوم
داعش
آخر الأخبار
تايوان تعلن شراء أسلحة بقيمة 1.16 مليار دولار من أميركا
عربي ودولي
تايوان تعلن شراء أسلحة بقيمة 1.16 مليار دولار من أميركا
اليوم 10:44
مقتل 8 رجال شرطة بهجوم في كولومبيا
عربي ودولي
مقتل 8 رجال شرطة بهجوم في كولومبيا
اليوم 10:41
قتلى جراء انفجار في مصفاة للنفط بكندا
عربي ودولي
قتلى جراء انفجار في مصفاة للنفط بكندا
اليوم 10:39
ألونسو يكمل تقوية «الظهيرين» في برشلونة
الرياضي
ألونسو يكمل تقوية «الظهيرين» في برشلونة
اليوم 09:44
«أبيض الشباب» وأوزبكستان.. «التجربة الأخيرة»
الرياضي
«أبيض الشباب» وأوزبكستان.. «التجربة الأخيرة»
اليوم 09:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©