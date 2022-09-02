18 قتيلا بانفجار في غرب أفغانستان

لقي ما لا يقل عن 18 شخصا حتفهم بانفجار وقع خارج مسجد في مدينة هرات بغرب أفغانستان، وهو انفجار وصفته السلطات بأنه هجوم. وصرح عبد النافع تاكور المتحدث باسم وزارة الداخلية بأن "18 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 23 آخرون". وذكر محمود رسولي المتحدث باسم شرطة هرات أن "مجيب الرحمن أنصاري وبعض حراسه ومدنيين قتلوا وهم في طريقهم إلى المسجد" لأداء صلاة الجمعة. ونقلت تقارير صحفية عن مصادر، لم تحددها، قولها إن 28 شخصا قتلوا وأصيب 45. وعبر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة على تويتر عن "تعازيه الحارة" في مقتل أنصاري وقال إن مهاجميه سيعاقبون. ودافع مجيب الرحمن أنصاري بقوة عن طالبان في تجمع كبير ضم آلاف العلماء نظمته الحركة في أواخر يونيو الماضي. ووقعت عدة انفجارات في الأشهر القليلة الماضية استهدف بعضها مساجد. وأثارت الأمم المتحدة مخاوف بشأن تزايد عدد الهجمات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن انفجار اليوم، حتى الآن. لكن تنظيم داعش المتشدد سبق أن أعلن مسؤوليته عن بعض الانفجارات.