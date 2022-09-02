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40 ألف عامل بالسكك الحديدية في بريطانيا يشاركون في إضراب

40 ألف عامل بالسكك الحديدية في بريطانيا يشاركون في إضراب
2 سبتمبر 2022 11:12

من المقرر أن يشارك 40 ألف عامل إضافي بقطاع السكك الحديدية في بريطانيا في إضراب مقرر في وقت لاحق الشهر الجاري، في ظل تصعيد النقابات العمالية الخلاف بشأن الأجور وإصلاحات مقترحة في القطاع.
وذكر الاتحاد الوطني للعاملين في مجال السكك الحديدية والملاحة والنقل أن العمال التابعين للاتحاد سوف ينظمون إضرابا عن العمل في 14 شركة للسكك الحديدية يومي 15 و17 سبتمبر الجاري.
وسوف ينضم العمال التابعين للاتحاد الوطني إلى سائقي القطارات من نقابة "أسليف" العمالية، والتي أعلنت أول أمس الأربعاء تنظيم إضراب عن العمل يوم 15 سبتمبر، يشمل وسائل النقل العام السطحية في لندن.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الأمين العام للاتحاد، مايك لينش، قوله إن "الحملة التي يقوم بها سوف تستمر طالما تطلب الأمر ذلك".
ويطالب عمال السكك الحديدية بزيادة ملموسة في الأجور بعد أن ارتفعت معدلات التضخم في بريطانيا بأكثر من عشرة بالمئة، ويتوقع محللون اقتصاديون أن تصل نسبة التضخم إلى 22 بالمئة العام المقبل.

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المصدر: د ب أ
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