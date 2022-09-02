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مدينة شنتشن الصينية تمدد قيود كوفيد

مدينة شنتشن الصينية تمدد قيود كوفيد
2 سبتمبر 2022 10:51

 فرضت بعض المناطق في مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب الصين، قيودا اليوم الجمعة على الأنشطة العامة وتناول الطعام في الخارج وعلى أماكن الترفيه، لكن مسؤولي المدينة لم يصلوا إلى حد فرض إغلاق كامل بينما يحاولون كبح انتشار فيروس كورونا.
وتقرر تمديد القيود في منطقة الأعمال المركزية في فوتيان ولونغهوا، موطن مجمع كبير لشركة فوكسفون التي تجمع هواتف آيفون من أبل، حتى يوم الأحد المقبل بينما طلبت السلطات من السكان في عدة مناطق العمل من المنزل إذا أمكن.
ويخضع معظم سكان شنتشن البالغ عددهم 18 مليون نسمة الآن لقيود مكافحة الفيروس وسط أخطر تفش بالمدينة منذ الربيع. وسعى المسؤولون مساء أمس الخميس، إلى التصدي لشائعات عن أن المدينة ستخضع لإغلاق كامل كما حدث لمدة أسبوع في مارس، وقالوا إن بوسع السكان مغادرة منازلهم مع إثبات خضوعهم لفحص نتيجته سلبية خلال 24 ساعة.

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المصدر: رويترز
الصين
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