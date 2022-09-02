أوكرانيا تطالب ألمانيا تزويدها بدبابات قتالية

طلب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال من ألمانيا تزويد كييف بدبابات قتالية حديثة لمساعدة قواتها على القتال .

وقال شميهال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قبيل زيارته المقررة إلى برلين يوم غد السبت، إن هناك حاجة إلى تغيير في الفلسفة فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة.

وتتوقع كييف أن تزودها الولايات المتحدة بدبابات أبرامز، وألمانيا بدبابات ليوبارد 2 إس لاستخدامها في ميدان المعركة، وفقا لقوله.

ولا يزال تزويد أوكرانيا بشكل مباشر بالدبابات القتالية ومركبات المشاة القتالية أمرا محظورا في ألمانيا، حيث يتوخى العامة الحذر حول أي شكل من أشكال التدخل العسكري الأجنبي. ولم تقدم أي دولة أخرى في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حتى الآن هذه الأنواع من أنظمة الأسلحة إلى أوكرانيا أيضا.

ومن المتوقع أن يصل شميهال إلى برلين يوم السبت وسيلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأحد.

يذكر أن شميهال سيكون أعلى مسؤول سياسي أوكراني يزور برلين منذ حرب روسيا وأوكرانيا قبل ستة أشهر.

وترددت ألمانيا في البداية في تزويد كييف بالأسلحة، لكنها أرسلت فيما بعد 10 مدافع هاوتزر وثلاث راجمات صواريخ وثلاث مركبات إصلاح مدرعة.

وأشاد رئيس الوزراء الأوكراني بتحول برلين من إرسال معدات وخوذات واقية فقط إلى أحدث الأسلحة، لكنه شدد على أن كييف بحاجة إلى المزيد من الأسلحة والمعدات في أسرع وقت ممكن.



