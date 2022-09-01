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«الشارقة للتعليم» يستقبل 1096 طلباً للتسجيل في الحضانات

«الشارقة للتعليم» يستقبل 1096 طلباً للتسجيل في الحضانات
2 سبتمبر 2022 02:44

الشارقة (وام)

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 شهد مجلس الشارقة للتعليم إقبالاً كبيراً للتسجيل في الحضانات الحكومية من قبل الأسر الراغبة في إلحاق أبنائها بإحدى الحضانات الحكومية المنتشرة في إمارة الشارقة، وذلك بعد أن فتح المجلس باب التسجيل في الحضانات منذ نهاية يوليو الماضي. 
وكشف المجلس عن تلقي 1096 طلباً للتسجيل لعضوية الحضانات الحكومية للعام الدراسي 2022/ 2023م، في حين بلغت أعداد العضويات بشكل إجمالي من عام 2019 إلى 2022/ 4927/ عضوية، بعد أن اشترط المجلس القيام بعملية التسجيل وفق مرحلتين أساسيتين، خصصت المرحلة الأولى لتسجيل العضوية من خلال تدوين بيانات تتعلق بالطفل ووالديه، فيما خصصت المرحلة الثانية لحجز المقعد للطفل. 
وبلغ عدد المقاعد التي تم حجزها 510 وتوزعت على مستوى ثلاث مدن هي الشارقة والوسطى والشرقية، ومنح مجلس الشارقة للتعليم أولوية حجز المقعد لأطفال موظفي حكومة الشارقة في المرحلة الأولى، ثم أتاحها في المرحلة الثانية للعاملين في غير حكومة الشارقة. 

الشارقة للتعليم
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