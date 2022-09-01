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وكالة الطاقة: "سلامة" محطة زابوريجيا النووية "انتُهكت مراراً"

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي يدلي بتصريح بعد زيارة محطة زابوريجيا
2 سبتمبر 2022 01:36

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الخميس، إثر تفقّده على رأس وفد من الوكالة محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا أنّ السلامة المادية" لأكبر منشأة نووية في أوروبا انتُهكت" نتيجة تعرّضها لقصف متكرّر.
وفي أعقاب تفقّده المنشأة النووية، قال غروسي للصحافيين "من الواضح أنّ المحطة وسلامتها المادية انتُهكت مرّات عدة".
وأضاف "ليست لدينا العناصر لتقييم هذا الأمر" لكن "لا يمكن لهذا الأمر أن يستمرّ".
ولفت غروسي إلى أنّ قسماً من فريق خبراء الوكالة سيبقى في المنشأة أياماً عدّة، "حتّى الأحد أو الاثنين"، من دون أن يحدّد عددهم.
وأوضح أنّ هؤلاء المفتّشين سيبقون "لمواصلة تقييم" الوضع في المحطة التي تعرّضت للقصف مرّات عدّة.
وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصفها.
والزيارة التي قام بها وفد يضمّ 14 مفتّشاً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوريجيا، كانت مرتقبة بشدّة للمحطة.
وقال غروسي "لدينا الكثير من العمل هنا لتحليل بعض الجوانب الفنية".
كان غروسي قال، الأربعاء، إنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستحاول "الإبقاء على وجود دائم" في المحطة.
وإثر مهمة التفتيش التي استمرت "زهاء أربع أو خمس ساعات" في المحطة، قال الأرجنتيني إنّه تمكّن من رؤية "أمور كثيرة".
وقال "لقد تمكنّا من زيارة الموقع بأكمله. كنت في وحدات (المفاعلات) وشاهدت نظام الطوارئ وأجزاء أخرى، وغرف التحكّم"، مشيداً بتفاني الموظفين الأوكرانيين الذين واصلوا العمل في المحطة.
وقال "بالطبع إنهم في وضع صعب للغاية لكنّهم على درجة لا تصدّق من المهنية".

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المصدر: آ ف ب
رافاييل جروسي
رافاييل غروسي
محطة زابوريجيا النووية
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