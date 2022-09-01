المؤسسات الحكومية في لبنان بلا خدمات

بيروت (وكالات)

يواصل الانهيار الاقتصادي، الذي يعصف بلبنان منذ نحو ثلاث سنوات، التأثير على مؤسسات حكومية نهشها الفساد والمحسوبية لعقود، فلم تعد قادرة على تقديم سوى ما قلّ من خدمات لمواطنين منهكين يبحثون عن سُبل للاستمرار في بلد يبدو الأمل بالنهوض به ضئيلاً.

ومنذ بدء الانهيار، تتكرّر إضرابات موظفي القطاع العام الذين تدهورت رواتبهم جراء انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء، وآخرها بدأ في منتصف يوليو. وانضم إليهم القضاة منذ نحو أسبوعين بالإعلان عن إضراب مفتوح في انتظار أن تجد الحكومة حلاً لمشاكلهم المادية.

ورغم أنه يعمل في الحر من دون مُكيف هواء جراء الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، يمتنع القاضي فيصل مكي عن شرب الماء في وقت العمل كي لا يضطر إلى دخول الحمامات الخارجة عن الخدمة في قصر العدل في بيروت.

ويقول رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي: «المتطلبات الأساسية الضرورية للإبقاء على القطاع العام فعالاً لم تعد موجودة».

ويضيف: «ليست هناك أوراق، ولا حبر ولا أقلام ولا حتى مغلفات.. الحمامات لا تعمل والمياه مقطوعة».

وفي قصر العدل الذي تأكل الرطوبة جدرانه، مع عدم وجود إمكانات لصيانة أو تصليحات، علِق قضاة في المصاعد جراء الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، ومنهم من تعثّر وسقط على السلالم وسط الظلام، وبينهم قاضية كسرت يدها مؤخراً جراء ذلك.

ويقول مكي: «أحاول ألا أشرب المياه خلال الدوام كي لا أضطر إلى الذهاب إلى المنزل أو إلى مكاتب نقابة المحامين المجاورة للدخول إلى الحمام».

كما يضطر القضاة لشراء مستلزمات مكاتبهم من مالهم الخاص.