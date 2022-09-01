أوكرانيا تعمل على إعادة تشغيل مفاعل في محطة زابوريجيا
بيترو كوتين رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية (يمين) إلى جانب رافاييل غروسي (وسط)
2 سبتمبر 2022 01:13
قال بيترو كوتين رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية (إنرجواتوم) إن السلطات الأوكرانية تبذل «قصارى جهدها» لإعادة تشغيل المفاعل الخامس في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد إغلاقه بسبب القصف في ساعة مبكرة من صباح الخميس. وأضاف كوتين، الذي تحدث في مقابلة صحفية عند نقطة تفتيش تسيطر عليها أوكرانيا في الطريق إلى المحطة النووية، أن حقيقة تمكن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدير الوكالة رفائيل غروسي من زيارة المحطة، الخميس، بعد مفاوضات استمرت لأشهر تشكل تقدما. وقال كوتين إن الأولوية القصوى لأوكرانيا هي نزع السلاح من المحطة النووية والمنطقة المحيطة بها لتجنب الحوادث النووية، مؤكدا أن زيارة بعثة الوكالة لن تعد ناجحة إلا إذا أدت إلى «نزع السلاح» من المحطة. وتابع قائلا: «إذا ساعدت هذه البعثة في تحقيق ذلك، فسيكون ذلك نجاحا» وعبر عن أمله أن تكون زيارة وفد الوكالة «خطوة للأمام» صوب تحقيق هذا الهدف.