الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تعمل على إعادة تشغيل مفاعل في محطة زابوريجيا

بيترو كوتين رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية (يمين) إلى جانب رافاييل غروسي (وسط)
2 سبتمبر 2022 01:13

قال بيترو كوتين رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية (إنرجواتوم) إن السلطات الأوكرانية تبذل «قصارى جهدها» لإعادة تشغيل المفاعل الخامس في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد إغلاقه بسبب القصف في ساعة مبكرة من صباح الخميس.
وأضاف كوتين، الذي تحدث في مقابلة صحفية عند نقطة تفتيش تسيطر عليها أوكرانيا في الطريق إلى المحطة النووية، أن حقيقة تمكن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدير الوكالة رفائيل غروسي من زيارة المحطة، الخميس، بعد مفاوضات استمرت لأشهر تشكل تقدما.
وقال كوتين إن الأولوية القصوى لأوكرانيا هي نزع السلاح من المحطة النووية والمنطقة المحيطة بها لتجنب الحوادث النووية، مؤكدا أن زيارة بعثة الوكالة لن تعد ناجحة إلا إذا أدت إلى «نزع السلاح» من المحطة.
وتابع قائلا: «إذا ساعدت هذه البعثة في تحقيق ذلك، فسيكون ذلك نجاحا» وعبر عن أمله أن تكون زيارة وفد الوكالة «خطوة للأمام» صوب تحقيق هذا الهدف.

أخبار ذات صلة
الكرملين: وصول فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوريجيا «إيجابياً»
بقاء خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زابوريجيا الأوكرانية
المصدر: رويترز
أوكرانيا
مفاعل نووي
محطة زابوريجيا النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
آخر الأخبار
مودي يلقي خطابا أثناء تدشين حاملة الطائرات
عربي ودولي
الهند تدشن أول حاملة طائرات مصنعة محلياً
اليوم 19:50
«الشارقة الرياضي» يختتم «عطلتنا غير»
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يختتم «عطلتنا غير»
اليوم 19:35
تشكل الضباب
الإمارات
تنبيه من فرصة تشكل الضباب وتدني الرؤية
اليوم 19:35
منشأة تابعة لخط أنابيب نورد ستريم 1 للغاز
عربي ودولي
روسيا تحذر من خطر العقوبات على تصدير الغاز لأوروبا
اليوم 19:21
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 18:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©