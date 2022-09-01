الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

البرهان يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع واشنطن

البرهان يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع واشنطن
2 سبتمبر 2022 02:44

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أخبار ذات صلة
وصول رابعة طائرات الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي للسودان
فرق الإمارات الإنسانية سرعة واحترافية في السودان وباكستان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أهمية تطوير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن وتعزيزها، وأعرب البرهان عن أمله لدى اعتماده أوراق السفير الأميركي الجديد لدى السودان السفير جون غودفري بعد انقطاع 25 عاماً، أن يمثل تعيينه قوة جديدة لمسيرة العلاقات بين البلدين.
ومن جانبه، قال غودفري، إن تعيينه في الخرطوم يؤكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز وتعميق علاقاتها مع الشعب السوداني. وأضاف: «أتوقع خلال المدى القريب تشكيل حكومة جديدة في السودان بقيادة مدنية، ضمن سياق حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف السودانية».
وعبر غودفري عن بالغ سعادته بالعمل في السودان، واعتبرها فرصة للتعرف على الشعب السوداني وفهم ثقافته بصورة أفضل.

واشنطن
مجلس السيادة السوداني
السودان
الولايات المتحدة
عبد الفتاح البرهان
آخر الأخبار
مودي يلقي خطابا أثناء تدشين حاملة الطائرات
عربي ودولي
الهند تدشن أول حاملة طائرات مصنعة محلياً
اليوم 19:50
«الشارقة الرياضي» يختتم «عطلتنا غير»
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يختتم «عطلتنا غير»
اليوم 19:35
تشكل الضباب
الإمارات
تنبيه من فرصة تشكل الضباب وتدني الرؤية
اليوم 19:35
منشأة تابعة لخط أنابيب نورد ستريم 1 للغاز
عربي ودولي
روسيا تحذر من خطر العقوبات على تصدير الغاز لأوروبا
اليوم 19:21
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 18:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©