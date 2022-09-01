البرهان يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع واشنطن

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أهمية تطوير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن وتعزيزها، وأعرب البرهان عن أمله لدى اعتماده أوراق السفير الأميركي الجديد لدى السودان السفير جون غودفري بعد انقطاع 25 عاماً، أن يمثل تعيينه قوة جديدة لمسيرة العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه، قال غودفري، إن تعيينه في الخرطوم يؤكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز وتعميق علاقاتها مع الشعب السوداني. وأضاف: «أتوقع خلال المدى القريب تشكيل حكومة جديدة في السودان بقيادة مدنية، ضمن سياق حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف السودانية».

وعبر غودفري عن بالغ سعادته بالعمل في السودان، واعتبرها فرصة للتعرف على الشعب السوداني وفهم ثقافته بصورة أفضل.