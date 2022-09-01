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تونس: ضبط 362 مهاجراً غير شرعي

تونس: ضبط 362 مهاجراً غير شرعي
2 سبتمبر 2022 02:44

تونس (الاتحاد) 

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ضبطت وحدات الحرس البحري في تونس 362 مهاجراً على طول السواحل خلال اعتراضها لـ24 عملية هجرة غير شرعية في وقت متأخر مساء أمس الأول.
وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبالي أن عدد التونسيين الذين جرى ضبطهم في عمليات الاعتراض بلغ 277 شخصاً، فيما ينحدر البقية من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف الجبالي: إن الحرس البحري ضبط 18 مركباً و16 محركاً في عمليات التدخل.
ويجري إحباط عمليات للهجرة غير الشرعية بشكل يومي على السواحل التونسية، حيث تنشط قوارب تهريب البشر بوتيرة أكبر في فترات الصيف نحو السواحل الإيطالية القريبة، بحثاً عن فرص حياة أفضل داخل الاتحاد الأوروبي.
وضبطت وزارة الداخلية خلال العام الجاري حتى يوم 23 أغسطس الماضي أكثر من 15 ألف مهاجر غير شرعي، من بينهم 8700 أجنبي، مقابل أكثر من 20 ألف في عام 2021 بأكمله.

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