الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إرهابيو «بوكو حرام» يقتلون صيادين في بحيرة تشاد

إرهابيو «بوكو حرام» يقتلون صيادين في بحيرة تشاد
2 سبتمبر 2022 02:44

كانو (وكالات) 

أخبار ذات صلة
بدء حوار وطني شامل في تشاد
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس المجلس الانتقالي رئيس تشاد بذكرى استقلال بلاده

هاجمت جماعة «بوكو حرام» الإرهابية صيادين نيجيريين في الجانب المتاخم للنيجر من بحيرة تشاد، وقتلت عدداً منهم واختطفت البعض الآخر، بحسب مصدر أمني ومسؤول محلي وصيادين في المنطقة. وأفاد صيادون بأن مسلحين من «بوكو حرام» حاصروا مجموعة من الصيادين في جزيرة كواتر كاولاها في منطقة ديفا من الأحد حتى الاثنين، وقتلوا بعضهم ذبحاً، واحتجزوا البعض الآخر كرهائن.وقال الصياد كالا ساني، الذي فرّ من الإرهابيين: «قُتل العديد من الصيادين وأخذ آخرون رهائن على يد مقاتلي بوكو حرام الموالين لباكورا بودوما»، في إشارة إلى أحد زعماء «بوكو حرام».
ولم يستطع ساني تحديد عدد القتلى، لكنه قال: إن الفارين أخبروه أن عشرات الصيادين كانوا في الجزيرة وقت الهجوم. وأضاف: «قالوا لنا إنهم سيأخذون كل ممتلكاتنا كغنائم لأن حكومتنا صادرت أموالهم». وأكد مصدر أمني نيجيري وقوع الحادث والقتل، قائلاً: إن المسلحين كانوا غاضبين من اعتقال النيجر لموردي مواد غذائية ومهربين مرتبطين بهم. لكن مسؤولاً محلياً من النيجر قال: إن الإرهابيين أمروا السكان بمغادرة الجزر، وقتلوا من لم يفعل ذلك.

تشاد
بوكو حرام
آخر الأخبار
مودي يلقي خطابا أثناء تدشين حاملة الطائرات
عربي ودولي
الهند تدشن أول حاملة طائرات مصنعة محلياً
اليوم 19:50
«الشارقة الرياضي» يختتم «عطلتنا غير»
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يختتم «عطلتنا غير»
اليوم 19:35
تشكل الضباب
الإمارات
تنبيه من فرصة تشكل الضباب وتدني الرؤية
اليوم 19:35
منشأة تابعة لخط أنابيب نورد ستريم 1 للغاز
عربي ودولي
روسيا تحذر من خطر العقوبات على تصدير الغاز لأوروبا
اليوم 19:21
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 18:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©