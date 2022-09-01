إرهابيو «بوكو حرام» يقتلون صيادين في بحيرة تشاد

كانو (وكالات)

هاجمت جماعة «بوكو حرام» الإرهابية صيادين نيجيريين في الجانب المتاخم للنيجر من بحيرة تشاد، وقتلت عدداً منهم واختطفت البعض الآخر، بحسب مصدر أمني ومسؤول محلي وصيادين في المنطقة. وأفاد صيادون بأن مسلحين من «بوكو حرام» حاصروا مجموعة من الصيادين في جزيرة كواتر كاولاها في منطقة ديفا من الأحد حتى الاثنين، وقتلوا بعضهم ذبحاً، واحتجزوا البعض الآخر كرهائن.وقال الصياد كالا ساني، الذي فرّ من الإرهابيين: «قُتل العديد من الصيادين وأخذ آخرون رهائن على يد مقاتلي بوكو حرام الموالين لباكورا بودوما»، في إشارة إلى أحد زعماء «بوكو حرام».

ولم يستطع ساني تحديد عدد القتلى، لكنه قال: إن الفارين أخبروه أن عشرات الصيادين كانوا في الجزيرة وقت الهجوم. وأضاف: «قالوا لنا إنهم سيأخذون كل ممتلكاتنا كغنائم لأن حكومتنا صادرت أموالهم». وأكد مصدر أمني نيجيري وقوع الحادث والقتل، قائلاً: إن المسلحين كانوا غاضبين من اعتقال النيجر لموردي مواد غذائية ومهربين مرتبطين بهم. لكن مسؤولاً محلياً من النيجر قال: إن الإرهابيين أمروا السكان بمغادرة الجزر، وقتلوا من لم يفعل ذلك.