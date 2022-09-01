أميركا تحذر من جوائح قد تكون أخطر من كورونا

طاقم طبي ينقل مريضا إلى مستشفى في نيويورك (أرشيفية)
2 سبتمبر 2022 01:02
حذر مسؤولون أميركيون في البيت الأبيض من ظهور أوبئة جديدة قد يتبين أنها أخطر من جائحة كوفيد- 19. جاء ذلك في تقرير يراجع جهود الاستعداد لـ «احتمال كبير» لحدوث حالات تفش خطيرة مستقبلا، حسبما ذكرت وسائل إعلام الخميس. وبينما ضغطت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مرارا من أجل تمويل مكافحة هذا النوع من التهديدات، لم يخصص له الكونجرس المزيد من الأموال بعد. في ذات الوقت، تبدأ مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها عملية إعادة تنظيم مبنية على الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد- 19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد وتمنح هيئة حكومية أخرى صلاحيات جديدة للمساعدة في تنسيق الاستجابة للطوارئ الصحية. وذكر مسؤولون من إدارة بايدن أنه «رغم الخسائر الفادحة على مدار نحو ثلاث سنوات ماضية، كان كوفيد- 19 جائحة معتدلة».