الإمارات تطالب بتطوير نهج دولي شامل لمكافحة الإرهاب

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات على ضرورة تطوير مجلس الأمن الدولي لنهج شامل لمكافحة الإرهاب، بما يواكب التهديدات الناشئة، محذرة من أن الجماعات الإرهابية قادرة على استغلال الثغرات، بما يتيح لها ارتكاب أعمال تعبر حدود الدول مستغلة التقنيات الجديدة والناشئة، مثل أنظمة الطائرات المسيرة والمعروفة بـ «الدرونز».

ونظم وفد الإمارات في مجلس الأمن، أمس، بالاشتراك مع كينيا، اجتماعاً بصيغة «آريا» لمناقشة الأنشطة العابرة للحدود للجماعات الإرهابية، موضحة في الكلمة الافتتاحية للاجتماع والتي أدلت بها معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أن إن تطوير تكنولوجيا الطائرات المسيرة يعزز قدرة الإرهابيين على إجراء عمليات استطلاع واستهداف المدنيين وشن هجمات مدمرة، بما في ذلك الهجمات العابرة للحدود، إضافة إلى استغلال الإرهابيين لهذه القدرات المتطورة لأغراض التجنيد والدعاية.

وقالت السفيرة: «بالرغم من تزايد فعالية الطائرات المسيرة في مكافحة الإرهاب، إلا أنه يتعين علينا أيضاً أن نتعامل، وبشكل عاجل، مع حقيقة نشر واستخدام الجماعات الإرهابية لهذه الطائرات»، مضيفة: «من وجهة نظرنا، نحن نرى أن مجلس الأمن مؤهل وقادر على المساهمة في سد فجوات الاستجابة الدولية في مواجهة هذا التطور، الذي يبعث على القلق الشديد».

وتابعت: «لقد أصبح استخدام الإرهابيين المتزايد للطائرات بدون طيار يشكل تحدياً إقليمياً عابراً للحدود، ويبرز ذلك في منطقة شرق أفريقيا، حيث تستمر حركة الشباب في الصومال في توسيع نفوذها الخطير داخل وخارج حدودها».

وذكرت أن «استهداف حركة الشباب لدول الجوار، بما في ذلك كينيا، يسلط الضوء على الطبيعة المعقدة للتهديدات التي تشكلها هذه الجماعة على السلم والأمن الدوليين».

وأكدت أن منطقة الشرق الأوسط عانت أيضاً من التهديدات العابرة للحدود للجماعات الإرهابية، إذ زاد تنظيم «داعش» ترسانته من الطائرات المسيرة بشكل كبير، كما شنت جماعة «الحوثي» الإرهابية العديد من الهجمات العابرة للحدود، مستخدمة الطائرات المسيرة والصواريخ لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمطارات ومصافي النفط وطرق الشحن التي تعد بوابة التجارة العالمية، ومن ضمنها الهجمات الإرهابية التي شنتها على أبوظبي بتاريخ 17 يناير وأسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين.

وشددت على أن مواجهة الخطر المتزايد للتهديدات والأنشطة الإرهابية العابرة للحدود، يقتضي إيجاد سبل للتصدي للمخاطر التي تشكلها التقنيات الجديدة والناشئة، بما في ذلك الطائرات المسيرة، ولكن يتعين على مجلس الأمن مراجعة وتصحيح نهجه القائم على اتباع مسارين غير متساويين في مجال مكافحة الإرهاب، حيث لا يزال المجلس، بحكم النظم القائمة، يركز فقط على تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، متجاهلاً الجماعات الإرهابية الأخرى، رغم اعتراف المجتمع الدولي بها كجماعات إرهابية في قراراته.

وقالت: «نحن بحاجة إلى إجراء حوار صريح من أجل وضع وتنفيذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب، والنظر في كيفية معالجة آثار تدابير مكافحة الإرهاب على العمل الإنساني»، معربة عن أملها، من خلال الاجتماع، «أن نباشر بهذه المناقشات، وأن تنعكس في جهود مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الاجتماع المقبل للجنة مكافحة الإرهاب بشأن التكنولوجيا الجديدة والناشئة والذي سيعقد في الهند».

ونوّهت بأن هجمات الحادي عشر من سبتمبر دفعت، منذ 20 عاماً، مجلس الأمن لتعزيز جهوده في مواجهة التهديدات الإرهابية التي عانت منه دولاً عديدة حول العالم، ومنذ ذلك الحين، تطور هذا الالتزام ليصبح إطاراً دولياً لمنع ومكافحة الإرهاب.

وذكرت: «لقد شهدنا جميعاً في دولنا ومجتمعاتنا، وللأسف جربنا، حقيقة أن لا أحد منا في مأمن من غدر هذا التهديد وتحولاته»، مضيفة: «بما أننا نشترك في كوننا عرضة لخطر الإرهاب، فإننا نشترك أيضاً في مسؤولية وضع إطار شامل وجامع لمكافحة الإرهاب».

وقالت: «تهدف كينيا ودولة الإمارات عبر عقد هذا الاجتماع إلى تسليط الضوء على الأساليب المتغيرة التي يهدد بها الإرهاب حياة وسبل عيش العديدين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا». وتابعت: «على سبيل المثال، فرضت حركة الشباب الإرهابية هذا الشهر حصاراً على فندق حياة في مقديشو، في هجوم أسفر عن مقتل 30 شخصاً وإصابة 117 بجروح، لذا، فإن هدفنا هو توسيع نطاق النقاش لبلورة استجابة متكاملة وشاملة».

وأكدت: «نعي أننا قطعنا شوطاً كبير على طريق تعزيز التعاون العالمي وبناء القدرات وتطوير استراتيجيات ووسائل فعالة لمكافحة الإرهاب، لكن للحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه، يجب أن نظل يقظين في تحديد أوجه القصور الواضحة في إطار العمل والاستجابة».