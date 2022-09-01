روسيا تطلق تدريبات عسكرية بمشاركة الصين

باريس (وكالات)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إلى مواصلة الحوار مع روسيا، مؤكداً أنه «يجب أن نفترض أنه يمكننا دائماً مواصلة الحديث مع الجميع»، خصوصاً «الذين لا نتفق معهم».

يأتي ذلك فيما أطلقت روسيا، أمس، تدريبات عسكرية واسعة النطاق تشارك فيها عدة دول حليفة منها الصين، وهو ما يشير إلى التقارب المتزايد بين موسكو وبكين.

وتجري المناورات، التي أُطلق عليها اسم «فوستوك-2022» من الأول حتى السابع من سبتمبر في أقصى الشرق الروسي، بحضور جنود من دول حدودية عدة أو حليفة لروسيا مثل بيلاروس وسوريا والهند، وخصوصاً الصين.

وبدأت تدريبات «فوستوك-2022»، صباح أمس، بمناورات بمقاتلات وتحركات لوحدات الدفاع الجوي وعمليات محاكاة لإزالة الألغام في بحر اليابان، حسبما قالت وزارة الدفاع الروسية.

وتابعت الوزارة، في بيان: «على فرق الطيران القتالي أن تتدرّب على اعتراض الأهداف الجوية، وشنّ ضربات جوية على أهداف برية».

ونشرت صوراً ومقاطع فيديو تُظهر طائرات عسكرية وهي تُقلع وتطير، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي من طراز «بانتسير اي-1» خلال التدريبات.

وبحسب موسكو، سيتمّ حشد أكثر من 50 ألف عسكري أو خمسة آلاف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.