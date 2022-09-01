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الكرملين: بوتين لن يحضر مراسم دفن غورباتشيف

الكرملين: بوتين لن يحضر مراسم دفن غورباتشيف
2 سبتمبر 2022 02:43

موسكو (أ ف ب) 

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أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر مراسم دفن ميخائيل غورباتشيف، آخر زعيم للاتحاد السوفييتي، الذي توفي مساء الثلاثاء الماضي، عن 91 عاماً والذي يثير إرثه جدلاً في روسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة: «نعرف أن المراسم الرئيسية ستُقام في الثالث من سبتمبر، وكذلك مراسم الدفن، لكن جدول الرئيس لن يسمح له بأن يحضر».
وبحسب مشاهد بثها التلفزيون، فإن بوتين سبق أن توجه إلى المستشفى المركزي في موسكو، حيث توفي غورباتشيف لتوجيه تحية لذكراه.
وضع الرئيس الروسي باقة من الورود قرب النعش المفتوح لآخر زعيم للاتحاد السوفييتي، ووقف لثوان قرب الجثمان ثم أحنى رأسه احتراماً. ثم قام بلمس النعش وغادر. وينتظر أن يقوم بزيارة رسمية إلى جيب كاليننغراد. وتوفي غورباتشيف مساء الثلاثاء «بعد صراع طويل مع مرض خطر»، حسب ما أفاد المستشفى التابع للرئاسة الروسية، حيث كان يعالج.

الكرملين
روسيا
فلاديمير بوتين
ميخائيل جورباتشوف
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