الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

جنوب باكستان يستعد لمزيد من الفيضانات

جنوب باكستان يستعد لمزيد من الفيضانات
2 سبتمبر 2022 02:43

دادو (رويترز) 

أخبار ذات صلة
إجلاء الملايين في باكستان بسبب الفيضانات
مساعدات إماراتية لدعم المتأثرين من الفيضانات والسيول في باكستان

تستعد مناطق جنوب باكستان لمزيد من الفيضانات، مع تدفق سيل من المياه في نهر السند، وهو ما يفاقم الدمار في دولة يشهد ثلثها بالفعل كارثة يلقى باللوم فيها على تغير المناخ.
وتسببت الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الأنهار الجليدية في منطقة الجبال الشمالية في فيضانات، أودت بحياة ما لا يقل عن 1191 شخصا من بينهم 399 طفلاً.
ودعت الأمم المتحدة إلى جمع 160 مليون دولار للمساعدة فيما وصفته بأنه «كارثة مناخية غير مسبوقة».
وقال مرتضى وهاب، المتحدث باسم حكومة إقليم السند: «إننا على درجة عالية من التأهب، لأن المياه المتدفقة في النهر من الفيضانات الشمالية يتوقع أن تدخل الإقليم خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأضاف وهاب: إن من المتوقع أن يؤدي تدفق نحو 600 ألف قدم مكعبة في الثانية إلى ارتفاع منسوب مياه نهر السند، واختبار دفاعاته المضادة للفيضانات.
وشهدت باكستان زيادة في الأمطار بنسبة 190 في المئة تقريباً عن متوسط 30 عاما خلال ثلاثة أشهر من يونيو إلى أغسطس.
وكان إقليم السند، الذي يبلغ تعداد سكانه 50 مليون نسمة، الأكثر تضرراً، بزيادة 466 في المئة في كمية الأمطار عن متوسط 30 عاماً.

باكستان
الفيضانات
مياه نهر السند
تغير المناخ
آخر الأخبار
مودي يلقي خطابا أثناء تدشين حاملة الطائرات
عربي ودولي
الهند تدشن أول حاملة طائرات مصنعة محلياً
اليوم 19:50
«الشارقة الرياضي» يختتم «عطلتنا غير»
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يختتم «عطلتنا غير»
اليوم 19:35
تشكل الضباب
الإمارات
تنبيه من فرصة تشكل الضباب وتدني الرؤية
اليوم 19:35
منشأة تابعة لخط أنابيب نورد ستريم 1 للغاز
عربي ودولي
روسيا تحذر من خطر العقوبات على تصدير الغاز لأوروبا
اليوم 19:21
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 18:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©