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سفينة شحن قادمة من أوكرانيا تجنح في إسطنبول

سفينة شحن في مياه مضيق البوسفور
2 سبتمبر 2022 00:06

جنحت سفينة شحن تحمل ثلاثة آلاف طن من الذرة قادمة من أوكرانيا في مضيق البوسفور التركي، الخميس، مما أوقف حركة الشحن عبر إسطنبول، وفقا لمكتب حاكم المدينة.
وقال مكتب حاكم إسطنبول: إن السفينة «ليدي زهما»، التي يبلغ طولها 173 مترا، جنحت بسلام ورست بعد تعطل الدفة في نحو الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. وأضافت أنه لم يصب أحد بسوء.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مركز التنسيق المشترك، الذي تديره الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا وتركيا بعد التوصل إلى اتفاق تصدير الحبوب، إنه تم السماح للسفينة «ليدي زهما» بمغادرة ميناء تشورنومورسك الأوكراني متوجهة إلى مدينة رافينا في إيطاليا، وعلى متنها 3000 طن من الذرة.
واستأنفت أوكرانيا تصدير الحبوب بموجب اتفاق وقعته موسكو وكييف، في 22 يوليو الماضي في إسطنبول، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.

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المصدر: رويترز
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