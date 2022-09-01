السعودية تتيح التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج
تأشيرة سعودية
1 سبتمبر 2022 22:51
أعلنت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج. وكتبت الوزارة، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، "يسرنا إعلان إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج". وأضافت، في تغريدة، أن قرار منح التأشيرة السياحية سيطبق أيضا على "الحاصلين على تأشيرة من الولايات المتحدة الأميركية أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن". كما يشمل القرار "المقيمين، بشكل دائم في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة".