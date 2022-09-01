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المستشار الألماني يدلي بتصريحات عن الغاز الروسي

منشأة تابعة لخط أنابيب "نورد ستريم 1" للغاز
1 سبتمبر 2022 22:28

أدلى المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، بتصريحات بشأن الغاز الروسي في خضم ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الحالية في أوكرانيا.
وأعرب شولتس عن رفضه الاستغناء بالكامل عن الغاز الروسي.
وخلال حوار مع السكان في مدينة «إيسن» غربي ألمانيا، قال المستشار: «لن نفعل ذلك من تلقاء أنفسنا، وأعتبر هذا الأمر غير مسؤول».
في الوقت نفسه، أضاف شولتس أن بلاده مستعدة بشكل جيد يجعلها قادرة على التصرف في حال أقدمت روسيا على إغلاق صنبور الغاز «حتى لو كان الأمر شديد الضيق تماما، فإننا سنجتاز الشتاء على الأرجح».
وأعرب شولتس عن اعتقاده أن الاستغناء عن البقية الأخيرة من الغاز القادم من روسيا سيصعب الموقف في ألمانيا بلا داعٍ.
وبالرغم من ذلك، طالب المستشار الألماني حكومة بلاده بالعمل بشكل دؤوب من أجل توسيع نطاق البدائل. وقال: إن من ذلك على سبيل المثال استيراد الغاز المسال عبر المحطتين في مدينتي برونسبوتل ولوبمين، بالإضافة إلى التعاون مع دول في جنوب أوروبا مثل إسبانيا والبرتغال وفرنسا.
كان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك صرح، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن بلاده لن تعتمد في الشتاء المقبل على الغاز الروسي القادم عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1». 
وقال هابيك، وهو أيضا نائب المستشار الألماني: «لا ينبغي أن نبني على قدوم الغاز عبر خط نورد ستريم 1 خلال الشتاء»، وأردف: «إذا جاء شيء ما، فإنه بالتأكيد سيعمل على تهدئة سوق الغاز بطبيعة الحال».
كانت روسيا قد خفضت مؤخرا إمدادات الغاز إلى أوروبا بصفة عامة ردا على العقوبات التي تم فرضتها عليها بسبب أزمة أوكرانيا.
ومنذ صباح أمس الأربعاء، أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى ألمانيا من خط أنابيب «نورد ستريم 1» عبر بحر البلطيق. وعزت شركة «غازبروم» الروسية فترة التوقف المقررة، حتى غد الجمعة، إلى أسباب تقنية.

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المصدر: د ب أ
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