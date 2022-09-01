الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تصدر توقعات بشأن زراعة المحاصيل الشتوية

حقل قمح في أوكرانيا
1 سبتمبر 2022 22:00

أصدرت أوكرانيا، اليوم الخميس، توقعات بشأن المناطق المزروعة بالمحاصيل الشتوية هذا العام.
وتوقع المجلس الزراعي الأوكراني تراجع تلك المناطق في البلاد بمعدل النصف.
ووفقا لبيانات وزارة الزراعة، قام المزارعون الأوكرانيون في العام السابق بزراعة محاصيل شتوية على مساحة 8,4 مليون هكتار (20,8 مليون فدان)، من بينها 6,2 مليون هكتار قمح و0,9 مليون هكتار شعير ومليون هكتار بذور لفت.
وقال اندري ديكون، رئيس المجلس في إحاطة، اليوم الخميس: إن زراعة قمح الشتاء وبذور اللفت والشعير تحقق تقدما نظرا لأن صادرات الحبوب استؤنفت من الموانئ البحرية الأوكرانية، ووفرت أموالا للمزارعين.
وتمثل عنصر محفز آخر في الدعم من الحكومة التي قدمت ضمانات لمنح قروض مصرفية للمزارعين.
وذكرت وسائل إعلام أن الحصاد والزراعة يواجهان تعقيدات في بعض المناطق جراء الأزمة الأوكرانية الحالية.

أخبار ذات صلة
الكرملين: وصول فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوريجيا «إيجابياً»
زيلينسكي: فعلنا كل شيء لضمان وصول بعثة وكالة الطاقة لمحطة زابوريجيا
المصدر: د ب أ
أوكرانيا
الزراعة
المحاصيل الزراعية
آخر الأخبار
مودي يلقي خطابا أثناء تدشين حاملة الطائرات
عربي ودولي
الهند تدشن أول حاملة طائرات مصنعة محلياً
اليوم 19:50
«الشارقة الرياضي» يختتم «عطلتنا غير»
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يختتم «عطلتنا غير»
اليوم 19:35
تشكل الضباب
الإمارات
تنبيه من فرصة تشكل الضباب وتدني الرؤية
اليوم 19:35
منشأة تابعة لخط أنابيب نورد ستريم 1 للغاز
عربي ودولي
روسيا تحذر من خطر العقوبات على تصدير الغاز لأوروبا
اليوم 19:21
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 18:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©