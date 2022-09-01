أوكرانيا تصدر توقعات بشأن زراعة المحاصيل الشتوية

أصدرت أوكرانيا، اليوم الخميس، توقعات بشأن المناطق المزروعة بالمحاصيل الشتوية هذا العام. وتوقع المجلس الزراعي الأوكراني تراجع تلك المناطق في البلاد بمعدل النصف. ووفقا لبيانات وزارة الزراعة، قام المزارعون الأوكرانيون في العام السابق بزراعة محاصيل شتوية على مساحة 8,4 مليون هكتار (20,8 مليون فدان)، من بينها 6,2 مليون هكتار قمح و0,9 مليون هكتار شعير ومليون هكتار بذور لفت. وقال اندري ديكون، رئيس المجلس في إحاطة، اليوم الخميس: إن زراعة قمح الشتاء وبذور اللفت والشعير تحقق تقدما نظرا لأن صادرات الحبوب استؤنفت من الموانئ البحرية الأوكرانية، ووفرت أموالا للمزارعين. وتمثل عنصر محفز آخر في الدعم من الحكومة التي قدمت ضمانات لمنح قروض مصرفية للمزارعين. وذكرت وسائل إعلام أن الحصاد والزراعة يواجهان تعقيدات في بعض المناطق جراء الأزمة الأوكرانية الحالية.