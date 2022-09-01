وفاة وإصابات جديدة بمرض غامض في الأرجنتين

أعلنت السلطات الصحية في الأرجنتين، اليوم الخميس، أن شخصا ثالثا توفي بسبب "التهاب رئوي مجهول المصدر" في عيادة في "توكومان" بشمال غرب البلاد.

وقال وزير الصحة الإقليمي لويس ميدينا رويز للصحافة إن تسعة أشخاص إجمالاً، من بينهم ثمانية أفراد من الطاقم الطبي في العيادة الخاصة نفسها، أصيبوا بمرض في الجهاز التنفسي وتوفي ثلاثة أشخاص منذ يوم الاثنين.

وقال الوزير إن الاختبارات جارية لمعرفة منشأ المرض، لكن استبعد كوفيد والإنفلونزا من النوعين أ وب. ونقلت عينات إلى المختبر المرجعي الأرجنتيني معهد "مالبران" في العاصمة بوينوس ايرس.

الضحية الثالثة هي "مريضة في السبعين من العمر كانت تعالج في المستشفى" بعد إجراء عملية جراحية في نفس المستشفى الذي يضم الحالات الأخرى من أفراد الطاقم الطبي. وبحسب ميدينا رويز، فانها قد تكون "مبدئيا المريضة الرقم صفر لكن هذا الأمر قيد النظر".

ووصف الوزير، أمس الأربعاء، العوارض المشتركة لدى المرضى بأنها "حالة تنفسية حادة مع التهاب في الرئتين ... مشابهة جدا لكوفيد، لكن تم استبعاد ذلك".

الحالات الست الأولى ظهرت عليها العوارض بين 18 و 22 أغسطس، والحالات الثلاث، التي أعلن عنها اليوم الخميس، سجلت عوارض بين 20 و23 من الشهر نفسه. بين الحالات الثلاث الجديدة، أدخلت حالتان إلى المستشفى وتجري متابعة حالة واحدة في المنزل.

اعتبر وزير الصحة في توكومان، أمس الأربعاء، أن منشأ المرض قد يكون عاملا معديا لكن بدون استبعاد "الأسباب البيئية السامة". تجري تحاليل أيضا حاليا على المياه وأنظمة تكييف الهواء. أخبار ذات صلة اعتقال رجل صوّب سلاحاً باتجاه نائبة الرئيس الأرجنتيني وفاة شخصين بالتهاب رئوي "مجهول المصدر" في الأرجنتين

المصدر: آ ف ب