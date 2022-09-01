ألمانيا ترد على طلب بولندا تعويضات عن الحرب العالمية الثانية
دمار في بولندا جراء الحرب العالمية الثانية
1 سبتمبر 2022 20:04
ردت ألمانيا، اليوم الخميس، على قضية التعويضات التي أثارتها بولندا عن خسائر الحرب العالمية الثانية. ورفضت ألمانيا المطالبة بولندا بالتعويضات حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن قضية التعويضات الخاصة بالحرب العالمية الثانية انتهت. يأتي الرد الألماني بعد أن قدرت بولندا الخسائر التي تكبدتها جراء الحرب العالمية الثانية بسبب ألمانيا بنحو 6.2 تريليون زلوتي (1300 مليار يورو)، وقالت إنها ستطالب بتعويضات. وأضاف المتحدث، في رسالة بالبريد الإلكتروني "لم يتغير موقف الحكومة الألمانية، وانتهت قضية التعويضات". وأضاف "تنازلت بولندا عن المزيد من التعويضات منذ وقت طويل، في عام 1953، وأكدت هذا التنازل مرارًا وتكرارًا. هذه هي القاعدة الأساسية للنظام الأوروبي اليوم. وتتمسك ألمانيا بمسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن الحرب العالمية الثانية".