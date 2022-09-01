مفتشون من وكالة الطاقة يبقون في محطة زابوريجيا النووية

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أن أعضاء المنظمة "باقون" في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تعرضت للقصف عدة مرات في جنوب أوكرانيا.

وقال رافائيل غروسي بعد تفقد خبراء من الوكالة الذرية للمحطة، بحسب شريط فيديو نشرته وكالة الإعلام الروسية ريا نوفوستي إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية باقية هنا. ليعلم العالم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية باقية في زابوريجيا". ولكنه لم يحدد عدد الأشخاص الذين سيبقون أو إلى متى.



وقالت إنرجواتوم، شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية، على حسابها على تيليجرام اليوم الخميس إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي غادر محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا.

وأضافت الشركة أن خمسة ممثلين عن الوكالة سيبقون في مجمع المحطة، ويرجح بقاؤهم حتى الثالث من سبتمبر .

لكن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء ذكرت اليوم نقلا عن ألكسندر فولجا مدير الإدارة المعينة من روسيا في مدينة إنرهودار المجاورة أن ما يتراوح بين ثمانية إلى 12 مفتشا نوويا دوليا سيبقون في المحطة بعد مغادرة جروسي.

وأضاف فولجا أن المفتشين سيقيمون في فندق تابع للمحطة النووية في إنرهودار.