وصول مفتشي وكالة الطاقة إلى محطة زابوريجيا النووية

وصل مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، إلى محطة زابوريجيا النووية بينما تتبادل روسيا وأوكرانيا اتهامات بقصف المحطة على مدى الأسابيع الماضية.

أكد متحدث باسم الوكالة الدولية وصول البعثة إلى محطة زابوريجيا، ونشرت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية من جهتها مقطع فيديو يُظهر موكب المركبات التي تحمل بعضها شعار الأمم المتحدة، لدى وصوله إلى المحطة.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي الذي يقود الفريق المؤلف من 14 خبيرًا «نحن على دراية بالوضع الحالي. كانت هناك أنشطة عسكرية، بما في ذلك هذا الصباح، منذ بضع دقائق» لكن «لن نتوقف، نتحرّك».

وأضاف، في تصريحات اليوم الخميس «سنبدأ فورًا تقييم الوضع الأمني في المحطة».

ترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أن يكون لديها وجود «دائم» في هذه المحطة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا لتجنّب احتمال حصول كارثة نووية.

من جانبه، قال روبير مارديني المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر للصحافيين في كييف «حان الوقت لوقف اللعب بالنار واتخاذ تدابير ملموسة لحماية هذا الموقع ومواقع مماثلة أخرى من كافة العمليات العسكرية». وحذّر من أن «أدنى خطأ قد يسبب خرابًا سنندم عليه لعقودٍ». وقف مفاعل

منذ أسابيع، يتبادل طرفا النزاع الاتهامات بتعريض المنشأة النووية الأكبر في أوروبا، للخطر.أوقف العمل بمفاعل نووي في محطة زابوريجيا جراء عمليات قصف، وفق ما أعلنت الشركة المشغّلة لمحطات الطاقة الذرية «إنرغوأتوم» التي أكدت أن واحدًا من أصل ستة مفاعلات في المحطة ما زال يعمل.

واتّهمت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، روسيا بشنّ ضربات مدفعية على مدينة «إنرغودار» حيث تقع محطة زابوريجيا.

من جانبه، أكد الجيش الروسي، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية أرسلت مجموعتَي «مخرّبين».

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «نحو الساعة السادسة (الثالثة بتوقيت غرينتش)، نزلت مجموعتَا مخرّبين من الجيش الأوكراني، يصل عدد أفرادهما إلى ستين شخصًا، من على متن سبعة قوارب (...) على بعد ثلاثة كيلومترات نحو شمال شرق محطة زابوريجيا النووية وحاولتا السيطرة على المحطة».

وأضافت الوزارة أنها اتّخذت «تدابير مستعينةً خصوصًا بالطيران العسكري». أخبار ذات صلة بقاء خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زابوريجيا الأوكرانية وكالة الطاقة: "سلامة" محطة زابوريجيا النووية "انتُهكت مراراً"

المصدر: آ ف ب