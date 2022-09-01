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باكستان.. محكمة تمدد الإفراج عن رئيس الوزراء السابق

عمران خان يصل إلى المحكمة
1 سبتمبر 2022 18:05

مددت محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية، اليوم الخميس، الكفالة المؤقتة للإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية تتعلق بإدلائه بتصريحات تناول فيها قاضية مسؤولة عن اعتقال مسؤول في حزبه.
يأتي التمديد عقب منح محكمة ابتدائية خان مهلة أسبوع للرد على تهم موجهة ضده بازدراء المحكمة ومسؤولين في الشرطة في قضية منفصلة مرتبطة بتصريحاته أيضا.
وقال بابار أوان محامي خان إن محكمة مكافحة الإرهاب مددت الكفالة حتى 12 سبتمبر الحالي، وتضمن التمديد إضافة تهم عدة جديدة.
ولفت أوان إلى أن خان مثل أمام المحكمة بعد أن كان قد طلب في وقت سابق إعفاءه من ذلك بسبب تلقيه تهديدات بالقتل.
تُثار هذه القضايا في وقت تواجه فيه باكستان فيضانات غير مسبوقة غمرت ثلث مساحة البلاد وتضرر بسببها نحو 33 مليون شخص.

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