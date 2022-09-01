4 قتلى باشتباكات في مدينة جنوب العراق

قال مسؤولان أمنيان عراقيان، اليوم الخميس، إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا خلال اشتباكات في مدينة البصرة بجنوب العراق. بدأت الاضطرابات باشتباكات عنيفة في الشوارع ليومين في بغداد هذا الأسبوع في أسوأ أحداث من نوعها تشهدها العاصمة العراقية منذ سنوات. وجرت الاضطرابات بسبب خلاف حول تشكيل حكومة جديدة منذ انتخابات جرت في أكتوبر الماضي. وقال مسؤول أمني، طلب عدم نشر اسمه، إن الموقف الأمني في البصرة سيئ وقد يتصاعد. وقال المسؤولان الأمنيان في البصرة إن أعنف اشتباكات وقعت خلال الليل في وسط المدينة. وصباح اليوم الخميس، هاجم مسلحون بنايات حكومية في البصرة حيث توجد قوات أمنية. ولم يتمكن المسؤولون من التعرف على المسلحين الذين أطلقوا النار على البنايات الحكومية.