الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

4 قتلى باشتباكات في مدينة جنوب العراق

جموع تشيع أحد القتلى في البصرة
1 سبتمبر 2022 17:56

قال مسؤولان أمنيان عراقيان، اليوم الخميس، إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا خلال اشتباكات في مدينة البصرة بجنوب العراق.
بدأت الاضطرابات باشتباكات عنيفة في الشوارع ليومين في بغداد هذا الأسبوع في أسوأ أحداث من نوعها تشهدها العاصمة العراقية منذ سنوات.
وجرت الاضطرابات بسبب خلاف حول تشكيل حكومة جديدة منذ انتخابات جرت في أكتوبر الماضي. 
وقال مسؤول أمني، طلب عدم نشر اسمه، إن الموقف الأمني في البصرة سيئ وقد يتصاعد.
وقال المسؤولان الأمنيان في البصرة إن أعنف اشتباكات وقعت خلال الليل في وسط المدينة. 
وصباح اليوم الخميس، هاجم مسلحون بنايات حكومية في البصرة حيث توجد قوات أمنية.
ولم يتمكن المسؤولون من التعرف على المسلحين الذين أطلقوا النار على البنايات الحكومية.

أخبار ذات صلة
العنف يمتد لجنوب العراق مع احتدام الأزمة السياسية
السلطات العراقية تؤكد: الوضع الأمني تحت السيطرة
المصدر: رويترز
العراق
البصرة
اشتباكات
آخر الأخبار
مودي يلقي خطابا أثناء تدشين حاملة الطائرات
عربي ودولي
الهند تدشن أول حاملة طائرات مصنعة محلياً
اليوم 19:50
«الشارقة الرياضي» يختتم «عطلتنا غير»
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يختتم «عطلتنا غير»
اليوم 19:35
تشكل الضباب
الإمارات
تنبيه من فرصة تشكل الضباب وتدني الرؤية
اليوم 19:35
منشأة تابعة لخط أنابيب نورد ستريم 1 للغاز
عربي ودولي
روسيا تحذر من خطر العقوبات على تصدير الغاز لأوروبا
اليوم 19:21
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 18:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©