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رغم قلق أميركي.. الصين والهند تشاركان في مناورات عسكرية روسية

قطع بحرية تابعة للجيش الهندي
1 سبتمبر 2022 17:43

قالت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الخميس، إن جنودا من الجيش وصلوا إلى روسيا للمشاركة في مناورات عسكرية تستمر أسبوعا وتشارك فيها الصين، وذلك بعد أيام من إبداء الولايات المتحدة قلقها إزاء أي دولة تجري تدريبات مع روسيا.
وقالت الحكومة الهندية إن قواتها تشارك بانتظام في مناورات متعددة الأطراف في روسيا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى.
وذكرت وزارة الدفاع، في بيان، أن كتيبة من الجيش "وصلت إلى موقع التدريبات وستجري خلال الأيام السبعة المقبلة مناورات مشتركة تشمل تدريبات ميدانية مشتركة ومناقشات قتالية وتدريبات على القوة النارية".
وأعلنت موسكو في أواخر يوليو الماضي أنها ستجري مناورة "فوستوك"، أي شرق، في شرق البلاد. تشارك أيضا في المناورات كل من الصين وبيلاروسيا ومنغوليا وطاجيكستان.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير يوم الثلاثاء إن "الولايات المتحدة لديها مخاوف حيال أي دولة تمارس تدريبات مع روسيا".

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