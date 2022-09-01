الكرملين: العقوبات الأوروبية تمنع جازبروم من الوفاء بالتزاماتها

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مكالمة جماعية، إن العقوبات الأوروبية تسببت في "مجموعة متداخلة من المشاكل" لشركة الغاز الطبيعي الروسية جازبروم حالت دون وفائها بالتزاماتها، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر بيسكوف: "جازبروم مستعدة لمواصلة الوفاء بالتزاماتها، وترغب في ذلك، ولكن الجانب الأوروبي تسبب في عقبات قانونية وتكنولوجية لا تسمح لجازبروم بالعمل". وهناك مشاكل قانونية بشأن عقد صيانة التوربينات من قبل شركة سيمنس الألمانية.

يشار إلى أن العقود التي تغطي إصلاح توربينات محطة بورتوفايا الخاصة بضغط الغاز في كندا تم توقيعها مع وحدة سيمنس انرجي، ومقرها المملكة المتحدة، بحسب ما ذكرته جازبروم.