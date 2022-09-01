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شنجن الصينية تغلق الأماكن الداخلية بسبب كورونا

شنجن الصينية تغلق الأماكن الداخلية بسبب كورونا
1 سبتمبر 2022 15:40

أعلنت السلطات المحلية بمدينة شنجن الصينية أن منطقة نانشان التابعة لها تعتزم تشديد الإجراءات الرامية لاحتواء جائحة كوفيد19-، اعتبارا من السادسة مساء اليوم الخميس حتى الرابع من سبتمبر الجاري، من أجل الحد من انتشار الفيروس.
وبحسب بيان للسلطات المحلية أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، ستغلق منطقة نانشان الأماكن الداخلية، بما في ذلك دور السينما وصالات الألعاب الرياضية، وستمنع خدمات التعليم بمشاركة الأشخاص.
كما ستوقف السلطات الاجتماعات واسعة النطاق والحفلات والمعارض.
وبموجب الإجراءات، ستمنع المجمعات السكنية في المنطقة دخول خدمات البريد وتوصيل الطعام إلى المنازل.

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