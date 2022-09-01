الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الكويت :خطة شاملة لتغطية انتخابات مجلس الأمة

الكويت :خطة شاملة لتغطية انتخابات مجلس الأمة
1 سبتمبر 2022 15:00

أكد وكيل وزارة الإعلام الكويتي محمد بن ناجي حرص الوزارة على إظهار عملية الاقتراع المرتقبة بأفضل صورة تليق بتاريخ البلاد السياسي ومكانتها الدولية، إذ أنهت مبكرا استعداداتها لمواكبتها عبر مختلف منصاتها.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس عن بن ناجي قوله  إن وزارة الإعلام  وضعت خطة شاملة لتغطية سباق انتخابات مجلس الأمة  متضمنة ثلاث مراحل بما يضع المواطن في قلب الحدث لحظة بلحظة منذ فتح باب الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية رسميا.
ولفت إلى تخصيص برامج تتناول المراسيم ذات الصلة وتقسيم الدوائر الانتخابية والأسئلة المثارة في هذا الجانب ولعل أبرزها برنامج (تصحيح المسار)، في حين أنتجت برامج للبث عبر المنصات الرقمية تستهدف تثقيف وتوعية المجتمع حول أهمية المشاركة في الاقتراع واختيار المرشح الأنسب إلى جانب تغطية يومية في إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية حيث تتم عملية التقدم بأوراق الترشح.
وذكر أن وزارة الإعلام حريصة على منح المرشحين إلى الانتخابات فرصة مجانية لعرض برامجهم الانتخابية عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت وأثير إذاعة البرنامج العام لمدة دقيقتين وذلك بعد إغلاق باب الترشح بنهاية دوام السابع من سبتمبر الجاري .
وأشار  إلى أن وزارة الإعلام ستنشيء مركزاً إعلامياً بغية تسهيل مهام الإعلاميين المحليين والدوليين إلى جانب توفير الإمكانيات اللوجستية كافة ومعلومات عن الانتخابات وتاريخ مجلس الأمة وحقوق المرأة والتجربة الدمقراطية الكويتية بكل شفافية.

أخبار ذات صلة
ولي عهد عجمان يستقبل القنصل الكويتي
«الصفر الكبير» في «آسيوية اليد»!
المصدر: د ب أ
الكويت
مجلس الأمة الكويتي
آخر الأخبار
مودي يلقي خطابا أثناء تدشين حاملة الطائرات
عربي ودولي
الهند تدشن أول حاملة طائرات مصنعة محليا
اليوم 19:50
«الشارقة الرياضي» يختتم «عطلتنا غير»
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يختتم «عطلتنا غير»
اليوم 19:35
تشكل الضباب
الإمارات
تنبيه من فرصة تشكل الضباب وتدني الرؤية
اليوم 19:35
منشأة تابعة لخط أنابيب نورد ستريم 1 للغاز
عربي ودولي
روسيا تحذر من خطر العقوبات على تصدير الغاز لأوروبا
اليوم 19:21
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 18:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©