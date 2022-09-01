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عربي ودولي

الصين تفرض إغلاقاً جزئياً لكبح تفشي كورونا

أرشيفية
1 سبتمبر 2022 13:45

فرضت السلطات الصينية الإغلاق مجدداً في واحدة من أكبر مدنها جراء تفش لكورونا. وذكرت وسائل الإعلام الصينية أنه لن يتم السماح  لسكان مدينة تشينجدو التي تقع جنوب غربي البلاد، بمغادرة منازلهم اعتباراً من مساء اليوم الخميس.

وبالإضافة لذلك، سوف تخضع المدينة بالكامل لاختبارات كوفيد19- خلال أربعة أيام.

وأعلنت السلطات الإجراءات الصارمة عقب رصد 132 إصابة في تشينجدو أمس الأربعاء. وجرى تسجيل 307 إصابات جديدة على مستوى البلاد خلال نفس الفترة.

وجرى فرض الإغلاق بالفعل في مدن صينية أخرى خلال الأيام الأخيرة. وفي مدينة داليان بشمال شرق البلاد، على سبيل المثال، جرى فرض حظر تجوال يشمل حوالي نصف سكان المدينة، البالغ تعدادهم إجمالا ستة ملايين نسمة.
كما جرى فرض حظر تجوال في مدينتي شنجد شيجياتشوانج، بالقرب من بكين.

وفي مدينة تيانجين بشمال شرق البلاد، أمرت السلطات بإجراء اختبارات فيروس كورونا لجميع السكان، بينما جرى تطويق مناطق بأكملها في مدينة شينجن، جنوبي البلاد. 

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المصدر: وكالات
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الصين
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