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دنيا

مقتل وإصابة 33 شخصاً في حادث مروري بمصر

جانب من الحادث
1 سبتمبر 2022 10:44

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل، الأربعاء، بطريق الجلالة - السويس، وفقاً لليوم السابع.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق، بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع نقل محملة بأسفلت بطريق الجلالة.

من جانبه، وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالسويس، 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

بدوره، أكد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، أن أغلب الإصابات متنوعة بين المصابين وأن أغلبهم تم نقله إلى قسم الطوارئ بالمستشفى العام ، في حين تم نقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى.

 

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المصدر: وكالات
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