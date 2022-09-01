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روسيا تبدأ مناورات عسكرية كبيرة بعيداً عن خط المواجهة الأوكراني

أرشيفية
1 سبتمبر 2022 09:34

أطلقت روسيا مناورات عسكرية كبيرة اليوم الخميس بمشاركة أكثر من 50 ألف جندي مع استمرار عملياتها العسكرية مع أوكرانيا.

ومن المقرر أن تستمر المناورات قرابة الأسبوع وتجري في الشرق على بعد آلاف الكيلومترات من الخط الأمامي للقتال في أوكرانيا.
وستشهد مناورات "فوستوك 2022" (شرق 2022) نشر خمسة آلاف مركبة عسكرية و140 طائرة و60 سفينة حربية وقوارب أخرى، وفقا لموسكو. وستجري المناورات في مناطق التدريب العسكري في شرق سيبيريا وأقصى شرق روسيا وفي بحر اليابان.

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المصدر: وكالات
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