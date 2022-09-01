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رجال الإطفاء يكافحون حريقاً ضخماً جنوبي هولندا

رجال الإطفاء يكافحون حريقاً ضخماً جنوبي هولندا
1 سبتمبر 2022 07:38

يكافح رجال إطفاء حريقا في جنوب هولندا بالقرب من الحدود مع ألمانيا منذ صباح أمس الأربعاء.
ولاحتواء الحريق في منطقة ماريابيل بالقرب من بلدية هورست، أخمد رجال الإطفاء الحرائق في كل مكان حول أنفسهم، حسبما ذكرت السلطات الأمنية في شمال مقاطعة ليمبورج.

وفي المساء، قيل إن الحريق كان تحت السيطرة، لكن النيران دمرت 40 هكتارا من المناطق الطبيعية.
وقد يستغرق الأمر أياما قبل أن يتم إخماد النيران تماما. ولم يصب أي شخص بأذى، ولكن النيران منعت الوصول إلى المنطقة الواقعة غرب بلدة فينلو الحدودية.
وعلى الرغم من نصح سكان حوالي 30 منزلا بالقرب من منطقة الحريق بمغادرة منازلهم، ظل معظم الأشخاص في منازلهم.

وقبل عامين، اندلع حريق في مكان قريب لأسابيع، مما أدى في النهاية إلى تدمير 800 متر مربع من المناطق الطبيعية.

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المصدر: وكالات
هولندا
حريق
ألمانيا
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