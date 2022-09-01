تعويم سفينة جائحة في قناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الخميس نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعويم ناقلة وقود حمولتها 64 ألف طن جنحت بمجرى القناة بسبب عطل فني بدفة السفينة مما تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة وجنوحها، بحسب ما نقله التلفزيون المصري.
وأضاف أنه فور وقوع الحادث تشكلت مجموعة عمل بقيادة رئيس الهيئة ومراقبي الملاحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم الدفع بعدد 5 قاطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة.
وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت في وقت سابق اليوم الخميس بأن جنوح السفينة أدى إلى تعطل حركة الملاحة. وكانت سفينة شحن عملاقة تابعة لشركة "إيفرجرين" جنحت وتسببت في إغلاق مجرى القناة لمدة ستة أيام قبل نحو عام ونصف العام، مما تسبب في آثار ضخمة على التجارة العالمية.