السعودية تدرج 5 أفراد على قوائم الإرهاب

الرياض (الاتحاد)

صنفت المملكة العربية السعودية ممثلة برئاسة أمن الدولة، أمس، 5 أفراد يمنيين لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيات الحوثي الإرهابية. وقالت رئاسة أمن الدولة السعودية، في بيان: إن «ذلك يأتي استناداً إلى النظام السعودي لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن والقرارات اللاحقة ذات الصلة التي تستهدف من يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد المصنفة في هذا البيان داخل المملكة».

وبينت أنه «يحظر أيضاً القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين». وأشارت ألى أن المصنفين يعملون في تهريب

الأسلحة إلى اليمن ويقفون وراء الهجمات الإرهابية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة واستهداف الشحنات الدولية في البحر الأحمر.