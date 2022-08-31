الإمارات تدعو إلى التهدئة ونبذ الفُرقة في ليبيا

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات، أمس، على أنَّ الشعب الليبي الشقيق يستحق العيش في سلام، معربة عن أملها في أن تضع الأطراف في ليبيا كافة بعين الاعتبار التدابير التي تُحقق طموحات هذا الشعب في إحلال السلام والأمن والتنمية في ليبيا.

وحثت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي حول ليبيا أدلت به أميرة الحفيتي نائب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، على نبذ الفُرقة وإعادة التهدئة وتغليب لغة الحوار الجاد والمصلحة الوطنية، لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، محذرة من أن الرجوع للاشتباكات والتصعيد ليس حلاً، ولن يعود إلا بالخراب على كافة الليبيين.

وأعربت الإمارات عن خالص تعازيها ومُواساتها للشعب الليبي وعائلات الضحايا المدنيين جرّاء اشتباكات طرابلس الأخيرة، وكذلك ضحايا حادثة صِهريج الوقود التي وقَعَت في بلدية بنت بِية، بداية الشهر المنصرم. وقالت: «للأسف، تشكل مثل هذه الحوادث وغيرها جانباً آخر من المُعاناة اليومية للشعب الليبي الشقيق، الذي لا تزال تتوالى عليه المصاعب والأزمات، وفي مقدمتها المسائل المتعلقة بتوفير الطاقة والمياه والكهرباء وارتفاع أسعار السلع الأساسية، في الوقت الذي أصبحَ فيه الوضع الأمني خطيراً، لاسيما مع استمرار المواجهات المسلحة، خاصة في العاصمة».

كما جددت دولة الإمارات إدانتها لأعمال العنف المسلح الأخيرة في ليبيا، ودعت الأطراف كافة إلى وقف العمليات العسكرية بشكلٍ فوري، مؤكدة على أهمية خروج الجماعات المسلحة والميليشيات كافة من المناطق المدنية في مدينة طرابلس، على نحوٍ عاجل، وضمان أمن وسلامة المدنيين العُزّل، خصوصاً النساء والأطفال، والمرافق المدنية والطبية وعدم تعريضهم للمزيد من الخطر.

كما ذكّرت الجهات المعنية والأطراف كافة في دولة ليبيا بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، ودعتهم إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاستماع لصوت العقل والحكمة، للخروج من الأزمة الراهنة.

ودعت الأطراف الليبية إلى اتخاذ خُطُواتٍ ملموسة لتوحيد المؤسسات العسكرية ومعالجة حالة الانفلات والاقتتال بينَ المجموعات المسلحة في طرابلس وضواحيها، معربة عن تأييدها لما وَرَدَ في البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «أونسميل» بشأن الوقف الفوري للأعمال العدائية.

وبحسب البيان، أعادت الحفيتي التأكيد على موقف الإمارات الثابت بشأن أهمية انسحاب كافة القوات والمقاتلين الأجانب والمرتَزِقة من ليبيا على نحوٍ مُتزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن، داعية إلى الحفاظ على المكاسب الناتجة عن الاتفاقية الشاملة لوقف إطلاق النار، ومخرجات خريطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقالت: «لقد آن الأوان للفُرَقاء في ليبيا لتقديم التنازُلات المطلوبة بهدف التوصل لاتفاقٍ حولَ النِقاط الخِلافية الُمتَبقية في مسودة الدستور، ومن ثم عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بوصفها خطوات ضرورية لإنهاء الجمود في العملية السياسية».

وأضافت: «بعد مجريات الفترة الأخيرة، باتَ واضحاً ومعلوماً للجميع الأسباب التي تُعرقِل العملية الانتخابية، والتي بدورها أصبحت رهينةً لتجاذُباتٍ وتحالفاتٍ ومصالح متغيرة لا تخدِم تطلعات الشعب الليبي ورغبة ما يقارب ثلاثة ملايين ليبي من رجالٍ ونساء وشباب جرى تسجيلُهُم للمشاركة في الانتخابات».

ونوّهت الحفيتي، بحسب البيان، بأهمية مشروع المصالحة الوطنية القائم على مبادئ المِلْكِيَة والشُمولية الليبية، بقيادة المجلس الرئاسي، والذي يلعب دوراً أساسياً في دعم العملية السياسية واستدامة السلام في كل مناطق ليبيا. وأكدت أن حقوق الشعب الليبي والحِفاظ على ثرواته وأصوله المجمدة يجب أن تظل أولوية قصوى، ينبغي صونها وفقاً لقرارات مجلس الأمن، ومع مُراعاة مشاغِل الجانب الليبي بشأنِها.

ورحبت بالخطوات كافة المتخذة لتوحيد وتحييد المؤسسات المالية والحيوية، بما في ذلك قِطاعا الطاقة والنفط، مشيرة إلى أنه مع إيلاء الأهمية للأوضاع الأمنية والسياسية، يجب عدم إغفال الوضع الاقتصادي الذي يلعب أيضاً دوراً مهماً في دعم استقرار البلاد.

وأعربت الإمارات، حسبما أكدت الحفيتي، عن تطلعها إلى أن يعين الأمين العام ممثله الخاص إلى ليبيا، بحيث يقود البعثة الأممية من طرابلُس ويحظى بدرجةٍ كافية من التوافق، ويدعم الليبيين في نزع فتيل التوترات وتعزيز مسار العملية السياسية والمسارَين الأمني والاقتصادي.