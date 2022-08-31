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الإمارات ترحب بتجديد ولاية «اليونيفيل» بطلب من لبنان

جندي إندونيسي تابع لليونيفيل عند الحدود اللبنانية (أ ف ب)
1 سبتمبر 2022 01:26

نيويورك (الاتحاد)

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رحّبت دولة الإمارات، أمس، بتجديد مجلس الأمن الدولي تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، فيما قالت السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، في كلمتها بعد اعتماد تجديد تفويض القوة الأممية: «نرحب بشكل خاص بصيغة القرار القوية في تعبيرها عن توافق أعضاء المجلس في إدانتهم لاستمرار احتفاظ الجماعات المسلحة بالسلاح خارج سيطرة الدولة اللبنانية في انتهاك للقرار 1701، كما أشار الأمين العام». وقالت: «نؤكد أن احتفاظ الجماعات غير الحكومية بالسلاح يُشكل كما هو واضح، تهديداً خطيراً لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وتداعيات ذلك على المنطقة ككل». وأضافت: «إن إدراج مثل هذه الإدانة في قرار بالإجماع من قبل المجلس يعكس إرادتنا جميعاً بأن يتم تناول هذه القضية الجوهرية بشكل عاجل لصالح شعب لبنان وسيادته».
إلى ذلك، هنأت السفيرة لانا نسيبة البعثة الصينية على رئاستها الناجحة والمثمرة لمجلس الأمن خلال شهر أغسطس، مشيدة بتركيزها خصوصاً على بناء القدرات لاستدامة السلام في أفريقيا والتعاون والحوار من أجل الأمن المشترك.  وشاركت السفيرة نسيبة، أمس، بدعوة من البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة، في الجلسة الختامية لرئاسة الصين للمجلس. وتناولت السفيرة في حديثها عمل المجلس حيال قضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهر أغسطس.

الإمارات
لبنان
قوات اليونيفيل
مجلس الأمن الدولي
لانا زكي نسيبة
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