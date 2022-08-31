قصف يستهدف مواقع في دمشق وحلب

دمشق (الاتحاد)

استهدفت ضربات صاروخية قالت دمشق إنها إسرائيلية، مطار حلب الدولي ومواقع في دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» في نبأ مقتضب على موقعها الإلكتروني نقلاً عن مصدر عسكري، أن «الطيران الإسرائيلي قام بتوجيه ضربة صاروخية لمطار حلب الدولي في حدود الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار».

وكانت ذكرت في وقت سابق أنه تم سماع دوي انفجارات في سماء حلب ويجري التحقق من طبيعتها.

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «4 صواريخ إسرائيلية استهدفت مدرجاً للطيران في مطار حلب الدولي ومستودعات في محيطه، ما أدى إلى اندلاع النيران وانفجارات يرجح أنها لشحنة صواريخ».

وفي السياق، دوت أصوات انفجارات في دمشق، بينما ذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق وريفها.

وذكرت «سانا» أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية في سماء دمشق وريفها وأسقطت عدداً منها.