السيسي يوجه بزيادة الدعم على بطاقات التموين

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجاً إلى بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلاً من 100 جنيه. كما أمر السيسي بضخ 32 مليار جنيه مصري لمنظومة دعم الخبز. وأضاف موقع "بوابة الأهرام"، أن الرئيس السيسي "وجّه بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل". كما وجه الرئيس المصري "بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، وذلك بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف، وأيضاً تقديم دعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ600 مليون جنيه". من جهة أخرى "وجّه الرئيس بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل".