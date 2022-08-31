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"الصحة العالمية" تدلي بتصريحات جديدة بشأن جدري القردة

عامل يحضر جرعة من لقاح جدري القردة
31 أغسطس 2022 23:56

أدلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، بتصريحات جديدة بشأن فيروس جدري القردة.
وقال، في إحاطة إعلامية، إن العالم فشل في وقف انتشار كوفيد- 19 لكنه حقق تقدما في منع انتشار جدري القردة عن طريق تدخلات الصحة العامة السليمة.
وذكر المدير العام للمنظمة أن كندا ودولا في أوروبا تسجل بالفعل تباطؤا ملحوظا في حالات العدوى بجدري القردة، فيما تثبت جهود العمل مع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وتغيرات السلوك فعاليتها في الحد من انتشار الفيروس رغم تناقص إمدادات اللقاحات.
وأضاف تيدروس "قد نتعايش مع كوفيد- 19 في المستقبل القريب. لكن لسنا مضطرين للتعايش مع جدري القردة".
وانخفضت حالات الإصابة بجدري القردة على مستوى العالم مؤخرا، وذلك لأول مرة خلال أربعة أسابيع بفضل تراجع عدد الحالات الجديدة في أنحاء أوروبا، التي تعد إحدى بؤر التفشي الحالي.
بدأ أحدث تفش بين البشر في أوروبا لفيروس جدري القردة، في وقت سابق العام الجاري، وسجلت، منذ ذلك الحين، حالات منه في أكثر من 90 دولة حول العالم.

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المصدر: د ب أ
منظمة الصحة العالمية
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