مجلس الأمن يجدد تفويض اليونيفيل في لبنان

جدد مجلس الأمن الدولي تفويض قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) لسنة واحدة، اليوم الأربعاء، على أن تستمر أيضاً في دعم الجيش اللبناني لوجستياً لمدة ستة أشهر.

واليونيفيل موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي وتنتشر في جنوب لبنان.

وجاء في نص القرار الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنه بناء على طلب السلطات اللبنانية قرر مجلس الأمن تمديد تفويضه مرة أخرى معرباً عن قلقه من "انتهاكات" لوقف إطلاق النار.

وتبنّى المجلس القرار بإجماع أعضائه الـ15. ويشدّد خصوصاً على "الخطر المتمثل في أن تؤدي انتهاكات وقف الأعمال العدائية إلى صراع جديد".

وأكد أنطونيو جوتيريش، في تقريره المقدم إلى المجلس، "تواجه (اليونيفيل) مشاكل جديدة في قيادة عملياتها"، ولا سيما القيود المفروضة على حريتها في التنقل.

وأوصى التقرير أيضًا بدعم الجيش اللبناني "المهم لاستقرار البلاد".

وطلب مجلس الأمن للمرة الأولى من اليونيفيل، لدى تجديد تفويضها قبل عام، أن تقدم الدعم للجيش اللبناني.

وتم تجديد هذا البند، الذي ينص على توفير مواد غير فتاكة (وقود، طعام، دواء) ودعم لوجستي، لمدة ستة أشهر حتى 28 فبراير 2023. لكن القرار يشدد على أن هذا الدعم "ينبغي ألا يُعتبر سابقة أو حلاً طويل الأمد". أخبار ذات صلة صندوق النقد الدولي يطلب تغيير قانون السرية المصرفية في لبنان الإمارات ترحب بتجديد ولاية «اليونيفيل» بطلب من لبنان

المصدر: آ ف ب