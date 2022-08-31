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بايدن يدعو إلى "حوار وطني" في العراق لتجاوز الوضع الحالي

عمال ينظفون شارعا فيما تنتشر قوات الأمن بعد عودة الهدوء في بغداد
31 أغسطس 2022 23:37

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، القادة السياسيين العراقيين إلى الشروع في "حوار وطني" بهدف معالجة الوضع السياسي القائم.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحسب ما أفاد البيت الأبيض.
وقالت الرئاسة الأميركية، في بيان، إن بايدن والكاظمي "رحبا بعودة الأمن إلى الشارع ودعيا جميع القادة العراقيين إلى البدء بحوار وطني يهدف إلى بناء حل مشترك، في إطار الدستور والقوانين العراقية".
وجدد الرئيس الأميركي "دعم الولايات المتحدة لعراق مستقل وذي سيادة وعلى النحو المبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق"، حسب بيان للحكومة العراقية. 
تأتي المكالمة بعد أعمال عنف وقعت هذا الأسبوع في العاصمة بغداد.
كان الكاظمي لوّح، أمس الثلاثاء، بإعلان خلو منصب رئيس الوزراء إذا استمر الوضع الحالي في بلاده.
وشدد الكاظمي، في كلمة للشعب العراقي، على ضرورة وضع السلاح تحت سيطرة الدولة، معلنا تشكيل لجنة تحقيق "لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين".
أسفرت الاشتباكات، التي استمرت 24 ساعة، عن مقتل 30 شخصا وإصابة 570 آخرين.
 وانتهت هذه الاشتباكات بانسحاب أنصار مقتدى الصدر من المنطقة الخضراء في بغداد بعد أن أمهلهم ستين دقيقة لوقف كل الاحتجاجات.
وندّد الصدر باستخدام العنف بعد مواجهات بين أنصاره وبين القوى الأمنية وفصائل أخرى.

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المصدر: وكالات
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جو بايدن
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