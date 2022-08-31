أميركا تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قريباً

تُعلن الولايات المتحدة "في الأيام المقبلة" مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، وفق ما أكد البيت الأبيض اليوم الأربعاء. وقال مسؤول الإعلام في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي "يهمنا التأكد من أن لدى (الأوكرانيين) الوسائل. لذلك، تعهدنا بأكثر من 13 مليار دولار من المساعدات العسكرية للقوات الأوكرانية. وسنستمر وسيكون هناك في الأيام المقبلة إعلانات بشأن مساعدات جديدة". وامتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن هجوم أطلقته أوكرانيا في جنوب البلاد لا سيما حول مدينة خيرسون، التي تسيطر عليها روسيا. وقال جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي "نترك للأوكرانيين التحدث بشأن العمليات العسكرية سواء كانت هجومية أو دفاعية". وتعلن واشنطن باستمرار عن مختلف أنواع المساعدات العسكرية التي تقدمها لأوكرانيا. وجاء أبرز إعلاناتها في 24 أغسطس يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال في أوكرانيا حين كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن مساعدة بنحو ثلاثة مليارات دولار أميركي.