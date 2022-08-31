الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أميركا تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قريباً

أنظمة المدفعية "هيمارس" المتطورة
31 أغسطس 2022 23:22

تُعلن الولايات المتحدة "في الأيام المقبلة" مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، وفق ما أكد البيت الأبيض اليوم الأربعاء.
وقال مسؤول الإعلام في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي "يهمنا التأكد من أن لدى (الأوكرانيين) الوسائل. لذلك، تعهدنا بأكثر من 13 مليار دولار من المساعدات العسكرية للقوات الأوكرانية. وسنستمر وسيكون هناك في الأيام المقبلة إعلانات بشأن مساعدات جديدة".
وامتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن هجوم أطلقته أوكرانيا في جنوب البلاد لا سيما حول مدينة خيرسون، التي تسيطر عليها روسيا.
وقال جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي "نترك للأوكرانيين التحدث بشأن العمليات العسكرية سواء كانت هجومية أو دفاعية".
وتعلن واشنطن باستمرار عن مختلف أنواع المساعدات العسكرية التي تقدمها لأوكرانيا.
وجاء أبرز إعلاناتها في 24 أغسطس يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال في أوكرانيا حين كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن مساعدة بنحو ثلاثة مليارات دولار أميركي.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تعمل على إعادة تشغيل مفاعل في محطة زابوريجيا
أوكرانيا تصدر توقعات بشأن زراعة المحاصيل الشتوية
المصدر: وكالات
مساعدات عسكرية
الولايات المتحدة
أوكرانيا
آخر الأخبار
مصرف لبنان المركزي
عربي ودولي
صندوق النقد الدولي يطلب تغيير قانون السرية المصرفية في لبنان
2 سبتمبر 2022
بيترو كوتين رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية (يمين) إلى جانب رافاييل غروسي (وسط)
عربي ودولي
أوكرانيا تعمل على إعادة تشغيل مفاعل في محطة زابوريجيا
2 سبتمبر 2022
طاقم طبي ينقل مريضا إلى مستشفى في نيويورك (أرشيفية)
عربي ودولي
أميركا تحذر من جوائح قد تكون أخطر من كورونا
2 سبتمبر 2022
آثار الجفاف في بريطانيا
دنيا
بريطانيا تشهد الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق
2 سبتمبر 2022
سفينة شحن في مياه مضيق البوسفور
عربي ودولي
سفينة شحن قادمة من أوكرانيا تجنح في إسطنبول
2 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©